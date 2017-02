Van Norel: Fokkerstrots vanaf de VIP-tribune

Drie zelfgefokte goedgekeurde hengsten in de VHO Trofee… waar kun je die beter aanschouwen dan vanaf de VIP-tribune? Gerrit-Willem van Norel, zijn vrouw en zoon Martin zaten op de gewone tribune, maar de camera van KWPN.tv bleef bij hen stilstaan en dus mochten ze plaatsnemen tussen de belangrijke mensen.

Alsof ze dat al sowieso niet zijn, de familie Van Norel, van ‘het dressuurgeweld uit Wapenveld’. Met Charmingmood (Mark van den Donk), Expression (Diederik van Silfhout) en Uphill (Femke Beljon) presenteren ze drie hengsten die (bijna)op het hoogste niveau in de sport lopen.

‘Natuurlijk’ won Expression. De overwinningen op Jumping Amsterdam staan een ieder nog op het netvlies. De übertalentvolle zoon van Vivaldi liet ook hier het publiek op de banken staan en de jury sprak in niets

anders dan superlatieven.

Huldiging

Martin van Norel liet de huldiging van de hengst aan zijn vader over. ‘Aan hem de échte eer’, zegt hij. ‘Hij heeft altijd zijn eigen visie gehad en hier loopt dan het resultaaat.’

Expression lijkt alleen maar te kunnen winnen. ‘Laten we hopen dat hij dat nog even blíjft doen’, reageert Martin. ‘Het is een hengst waar wij en uiteraard ook de familie Van Silfhout in geloven. Maar ook in de andere hengsten. De nakomelingen van Charmingmood beginnen in de sport door te komen en zelf kan hij er ook wat van. Mark heeft de eners er al op zitten!’

Met de jonge hengsten was de familie Van Norel minder fortuinlijk dit jaar. ‘Helaas hadden we geen van de drie hengsten door naar de tweede bezichtiging. Maar hoe dan ook is het voor ons altijd mooi om in Den Bosch te zijn. Zeker als drie van je hengsten hier zo de show stelen!’

Christine Dijk voor Hoefslag

Foto: DigiShots