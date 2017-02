Riemer PW wellicht eerste Friese politiepaard

Riemer PW (Ielke 382 x Heinse 354) zou weleens het eerste Friese politiepaard in Nederland kunnen. De ruin viel op bij Stal Wijbenga uit Oudwoude vanwege zijn onverschrokkenheid en werd om die reden aan de Bereden Politie aangeboden.

Het dier is nu 14 dagen op proef. Volgens woordvoerder Dennis Janus van de politie is er niet eerder een Fries bij de politie toegelaten omdat zij vaak niet aan alle strenge eisen voldoen. ‘Een politiepaard moet bijvoorbeeld kunnen springen dat kunnen veel Friezen niet.’

Alle kleuren paarden

Volgens Wijbenga maakt het brutale uiterlijk van Riemer PW hem een echte ‘blikvanger’. Dat zou volgens Janus geen belemmering hoeven zijn. ‘Dat een paard van de politie zich niet zou mogen onderscheiden is niet waar. We nemen alle kleuren paarden aan, mits zij een stokmaat tussen de 1.65 en 1.75 hebben. De paarden vallen sowieso op in het straatbeeld, zowel qua beeld alsook het geluid.’

De eerste indruk die het politiepaard in spe maakt is goed. ‘Hij lijkt bijzonder koel in het hoofd, maar of hij in een groep ook voorop wil lopen moeten we nog zien. Daarnaast moet hij ook nog klinisch worden goedgekeurd. Als dat allemaal lukt, hebben we een primeur.’

Ingekorte sokken

Overigens zal Riemer PW als politiepaard afscheid moeten nemen van een van de mooiste kenmerken van de Fries, namelijk zijn lange sokken. ‘Die zullen moeten worden ingekort zodat de beenbeschermers die we bij de politie gebruiken passen.’

Riemer PW kwam bij Pieter Wijbenga op stal om doorgetraind te worden, aldus een bericht op de website van de handelsstal. Hij bleek buitengewoon stressbestendig en dus werd hij tijdens zijn training steeds een beetje meer uitgedaagd. ‘Zijn schriktraining werd spelenderwijs opgepakt en al gauw alles werd uit de kast getrokken om hem nog meer uit te dagen. Niks was hem te gek.’

Wijbenga leverde al enkele Friese paarden aan de bereden politie in Israël. Of hij ook het eerste Friese paard bij de Nederlandse politie aanbrengt, weten we binnenkort.

Foto: Remco Veurink