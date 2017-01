Psyllium niet geschikt als lange termijn supplement

Psyllium zijn schilfers van de zaden van de psyllium-plant. De plant valt onder het geslacht Weegbree en groeit voornamelijk in landen zoals India en Pakistan en wordt in Nederland voornamelijk gegeven aan paarden die met regelmaat last hebben van zand- of gaskoliek. Uit eerste onderzoek blijkt dat het middel mogelijk niet geschikt is om op lange termijn te geven.

Laxerend

Op internet wordt geclaimd dat de zaadjes diverse aandoeningen kunnen genezen of voorkomen. Voeg water toe aan de zaden en het verandert in een kleverige goedje. Hierdoor zwelt het op, maar omdat het niet verteerd wordt door de darmen wordt de ontlasting vaak wat zachter. Bij mensen zou het onder meer laxerend werden, maar bij paarden zou het nog veel meer aandoeningen kunnen voorkomen en genezen. Veel van deze claims zijn nog niet bewezen, ondanks dat diverse voerproducenten het zaad reeds heeft opgenomen in hun voer, bijvoorbeeld in voer speciaal voor paarden met spijsverteringsproblemen.

Methaangas

Onderzoekers in Turkije onderzochten de werking van het plantje als supplement op basis van het voorkomen van gaskoliek. Het zou er namelijk voor zorgen dat het paard minder methaangas produceert en dat het ook bij paarden een laxerende werking heeft. Het zou dus helpen het reguliere voedsel makkelijker door de darmen te transporteren zonder dat daarbij veel gas aangemaakt wordt. Concreet hebben de onderzoekers gekeken naar de invloed op het aanmaken van methaangas, dat het lichaam verlaat via een wind.

Volwassen paarden produceren ongeveer 18 kilogram aan methaangas op jaarbasis. In vergelijking met melkvee (35 tot 55 kg) is dat erg weinig. Het onderzoeksteam heeft dus eerst onderzocht hoe geconcentreerd het methaan is in een paardenwind. De gassen en andere stoffen in een normale paardenwind zijn vastgesteld. Vervolgens heeft het team hetzelfde onderzocht bij paarden die psyllium gevoerd kregen. Een deel kreeg 5 gram per ruwvoer en andere paarden kregen significant meer psyllium toegevoegd (10 tot 40 gram).

Metabolisme

De productie van winden nam tot 28% af bij paarden die veel psyllium toegediend kregen. Hoe meer psyllium het paard toegediend kreeg hoe minder gas het dier uiteindelijk produceerde. Op de hoeveelheid ammoniak hadden de zaden geen effect, maar de ontwikkeling van methaan nam af tot 35%.

De onderzoekers kwamen echter ook tot de ontdekking dat het supplement in de hoeveelheden zoals getest ook de metabolisme, de spijsvertering en bepaalde vetzuren negatief beïnvloedt. De onderzoekers willen daarom meer onderzoek doen naar het effect van lagere doseringen van het middel.

Bron: Hoefslag / Horsetalk

Klik hier voor het hele artikel

Foto: Alex Alekseev / Shutterstock