Jouw mening: het karakter van zes KWPN hengsten

We hebben allemaal onze mond er vol van. Het karakter van een paard is één van de factoren die bepalend is voor het uiteindelijke succes.

Vooroordelen?

Vaak worden karaktereigenschappen toegeschreven aan een dekhengst die bijvoorbeeld lijken op zijn eigen karakter. Soms klopt dat, maar soms ook helemaal niet. En heb je te maken met vooroordelen, die niet waar zijn. Een hengstenkeuringscommissie heeft altijd meer informatie dan wij individuen, maar die informatie kan ook gemanipuleerd worden door betrokkenen rondom een hengst. En is als je het hebt over karakter is zelfs de informatie waarover de hengstenkeuringscommissie beschikt uiteindelijk vaak gebaseerd op kleine aantallen en toevallige ervaringen.

We helpen elkaar

Daarom dit Hoefslag onderzoek. Heb jij ervaring -positief of negatief- met een nakomeling of zelfs meer nakomelingen van: Uphill, Zhivago, Ziesto, Ampere, Apache of Charmeur? Dan nodigen we je van harte uit, de karaktereigenschappen die jij van toepassing vindt in te vullen. Zo helpen we elkaar, want dankzij alle individuele ervaringen zal er per hengst een eerlijk en reëel beeld ontstaan. En daar heeft iedereen baat bij!

Uphill

KWPN hengst, Grand Prix dressuur

Wat is jouw ervaring met het karakter van nakomelingen van Uphill? (je kan meer dan één antwoord aanvinken)

Sensibel

Dominant en brutaal

Eerlijk

Betrouwbaar

Onbetrouwbaar

Traag van begrip

Intelligent

Angstig

Werkwillig

Lui

Geschikt voor amateurs

Bekijk stemmen

