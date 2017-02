Jasmien de Koeyer: ‘Ze gaat voor me door het vuur’

In tegenstelling tot de Junioren rubriek vandaag tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen, was het in de Young Riders rubriek een spannende strijd om de eerste plaats. Gister lagen de nummers één tot en met drie in de inloopproef nog geen procent uit elkaar. Vandaag was de score van de kür van Jasmien de Koeyer ruim genoeg om de overwinning naar zich toe te trekken. Met de lichtvoetige Esperanza (v. Desperados) behaalde ze voor haar kür 75,250%.

Met een brede glimlach vertelt de amazone: ‘Ondanks dat de percentages in de eerste proef dicht bij elkaar lagen, ging ik vandaag met een goed gevoel de ring in. Ik had goed geslapen, Esperanza was ontspannen en de omstandigheden waren optimaal. Gister voelde Esperanza nog scherper, maar vandaag was ze ook goed bij de les. In de draf had ik vandaag een super fijn gevoel. In de galop ook, maar daar was net een foutje in de serie om de vier. Vervolgens was ik zo aan het genieten dat ik vergat om deze op mijn resevelijn over te doen. Ik train drie keer in de week bij Tim Coomans, dat is voor ons anderhalf uur rijden heen en anderhalf uur terug, maar ik zou niet anders willen. Ik ben echt heel blij met zijn lessen. De kür is gemaakt door Charles Monterie op filmmuziek van de film ‘Fallen’. De choreografie heb ik helemaal zelf bedacht.

Champagne!

Vanavond zullen we het uiteraard gaan vieren en zeker een fles champagne open trekken. Mijn doel dit jaar is uiteraard om weer een teamplek te bemachtigen voor het EK. Ik zal dan wel de moeilijkheidsgraad van mijn kür gaan aanpassen, want ik merk dat deze kür haar best gemakkelijk af gaat. Esperanza is een hele fijne merrie, die het zeker kan. Ze heeft af en toe best wel haar merriekuren, maar ze gaat echt door het vuur voor mij!’. (CdB)

Foto: Digishots

Klik hier voor de uitslagen.