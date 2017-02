Cees Broere overleden

Op 83-jarige leeftijd is Cees Broere vanochtend overleden. Met hem gaat een paardenliefhebber pur sang, die de passie altijd boven het financieel gewin stelde verloren.

Intens genieten

Cees Broere, of meneer Broere, zoals hij door de mensen die hem kenden werd genoemd, kon intens genieten van zijn hengsten op Stoeterij Broere. Als ze in de hengstenstal stonden, als ze verzorgd werden of als ze gereden werden. Hij was een groot zakenman, had met zijn reisorganisatie een fortuin gemaakt. Maar zodra hij bij de paarden kwam zette hij zijn zakelijk instinct uit. En genoot hij met volle teugen. Paarden verkopen deed hij niet graag, daarvoor ging ieder paard hem te veel aan het hart.

Broere Jazz

Toen hij begon met Stoeterij Broere wilde hij graag een hengstenstal vol met prominente hengsten hebben. En dat is hem gelukt. De hengst Broere Jazz (foto) was natuurlijk het absolute paradepaadje. Jazz heeft de Nederlandse dressuurpaardenfokkerij enorm vooruit geholpen. Zonder de heer Broere was die invloed nooit zo groot geweest, want de kans dat Jazz dan nog in Nederlandse handen was geweest, is niet zo groot. Andere hengsten die hij aankocht voor zijn stoeterij zijn bijvoorbeeld Montecristo, Valdez en Westpoint. Uit eigen fokkerij werden de Jazz-zonen Norway en Bristol goedgekeurd. In 2014 werd Cees Broere tot fokker van het jaar van het KWPN Regio Zuid-Holland uitgeroepen. Ook werd hij tijdens Indoor Brabant uitgeroepen tot ‘Paardenman van het jaar’.

Gezondheid

De laatste jaren ging het met de gezondheid van de heer Broere achteruit. Zoon Anne Broere nam de leiding op Stoeterij Broere van zijn vader over en runt de stoeterij op een andere -meer zakelijke manier- dan de heer Broere deed. Nog steeds is Broere Jazz, inmiddels met zijn 26 jaar ook op leeftijd, één van de paradepaardjes in Alblasserdam.

Groot en goed paardenhart

Met het overlijden van de heer Broere gaat er een man met een groot en goed paardenhart verloren. Wij wensen zijn familie en iedereen die dicht bij meneer Broere stond veel sterkte met dit verlies.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink