Bitfitten: Nuttig of commerciële hype?

Iedere paardeneigenaar weet dat het belangrijk is om met een goed passend zadel te rijden. Maar inmiddels schieten ook de ‘bitfitters’ als paddenstoelen uit de grond. Als je de aanbieders moet geloven zou je toch minstens eenmaal je bit moeten laten controleren en zou een verandering van optoming tot de grootste verbeteringen in het rijden kunnen geven. Is deze professie daadwerkelijk zo nuttig als beweerd wordt?

Commerciële poppenkast

Paardentandarts Daan Staller kan er kort over zijn. ‘Hoe het bitfitten nu uitgevoerd wordt is het één grote commerciële poppenkast.’ Staller is dierenarts en gespecialiseerd in het paardengebit. Hij werkt als examinator en instructeur aan de Academy of Equine Dentistry en is daarnaast examinator bij het IAED en NvVGP. Hij ziet in zijn dagelijks werk als tandarts meer dan 2000 paardenmonden per jaar. Hij komt in zijn werk paarden tegen met problemen door aangemeten bitten.

‘Het probleem is dat er een groot gebrek aan kennis is over aanleuningsproblematiek en bitten bij veel fitters. Dit is namelijk een erg complex en omvangrijk onderwerp. Vervolgens kan iedereen een tweedaagse cursus volgen en zich ‘bitfitter’ noemen. Ik en collega’s komen bitten tegen die niet goed zijn aangemeten. Sommige paarden hebben ‘slechts’ een beschadigde mond, terwijl anderen zelfs niet meer te rijden zijn op een bit.’

Mond is een doorgeefluik

Volgens Staller moet het vergrootglas niet zozeer op het bit gelegd worden en moet het aanpassen van een bit niet worden voorgeschoteld als een panacee. ‘Negentig procent van de aanleuningsproblematiek komt helemaal niet uit de mond. De mond is de meest directe communicatie van het paard naar de ruiter, hierdoor vertalen alle beperkingen in het lichaam zich via het bit naar de hand.’

‘De mond kan gezien worden als een doorgeefluik van alle andere onderdelen in en rondom het paard: de fysieke gesteldheid, het harnachement, het beslag, de trainingsmethoden én bovenal de ruiter. Er wordt vervolgens een bit verkocht zonder dat er naar de daadwerkelijke oorzaak van de aanleuningsproblemen wordt gekeken. Vervolgens maskeert een scherpere inwerking van dit nieuwe bit soms de onderliggende problematiek waardoor paarden stuk gaan in de mond.’

Tweedaagse verkoopcursus

‘Een simpele bitifitting is gewoonweg onvoldoende om alle aanleuningsproblemen oplossen. Het bestaat in mijn ogen dan ook niet dat een tweedaagse cursus volstaat om mensen tot een goede bitfitter te maken. Ik denk wel dat je mensen in twee dagen goed kunt opleiden om je product te verkopen. Daarnaast is het dubieus dat dat zowel de importeur, distributeur, opleider en oprichter van de beroepsvereniging is verenigd in dezelfde hoek. De slager keurt op die manier zijn eigen vlees.’

Hoop aan de horizon

Maar er gloort ook hoop aan de horizon. Volgens Staller kan de ‘kunst’ van het bitfitten in de toekomst wel tot volwaardig vak worden verheven, mits op de juiste wijze ingericht. ‘Met de juiste opleiding en kennis kan het bitfitten daadwerkelijk wat bijdragen aan het paardenwelzijn. Wanneer er met een veel bredere blik wordt gekeken naar het bitfitten dan heeft het een serieuze kans van slagen. Het bit nakijken is zeker zinvol, zolang alle factoren die aanleuningsproblemen kunnen veroorzaken worden meegenomen. Dit betekent dat een bitfitter allround kennis nodig heeft en samen moet kunnen werken met dierenarts, tandarts, fysiotherapeut, hoefsmid en bijvoorbeeld zadelmaker.’

Bewustzijn

Dat het bitfitten wel toekomst heeft is volgens Staller duidelijk. ‘Het bitiftten is wel degelijk noodzakelijk, want er gaat veel mis bij het kiezen van een bit. Óók bij paarden waar geen bitfitter bij is geweest. Dan kan een goede bitfitting zeer positief uitpakken.’ Staller ziet daarnaast ook een positieve kant aan de recente aandacht voor bitfitting. ‘Het kweekt meer bewustzijn en aandacht voor het kiezen van het juiste bit en gebitsverzorging.’

Inmiddels heeft Staller zich aangesloten als docent bij het International College for Professional Bitfit Consultants (ICPBC) om op die manier het vak van het bitfitten tot een hoger niveau te kunnen tillen.

Foto: www.focussed.nl