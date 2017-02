Poll: Kan jij je paard vangen als hij in de wei loopt?

Vandaag de dag weten we allemaal dat als het even kan, we ons paard weidegang geven. Lekker paard zijn, lekker grazen, lekker rennen en ga zo maar door. Maar dan moet hij zich natuurlijk wel laten vangen als we hem uit de wei halen om te rijden. Anders is ga jij die wei toch wat minder ‘lekker’ vinden voor je paard…

Praktijk casus paard vangen

‘Wie geeft nou graag toe dat het een uur tijd kost om zijn paard uit de wei te halen, omdat meneer het op een lopen zet? Een keer is dat grappig, maar als het dagelijks gebeurt.’ In Hoefslag 03 maart, die over enkele weken op de mat ligt, gaan we uitgebreid in op precies zo’n praktijk casus. Zorg dus dat je die Hoefslag niet mist.

Poll: vangen in de wei

Voor nu stellen we aan jou de vraag… Laat jouw paard zich makkelijk vangen als hij in de wei loopt?

Komt jouw paard naar je toegelopen in de wei en kan je hem zo pakken, of heb je een lasso nodig? Mijn paard komt altijd naar mij toegelopen, ik kan hem zo pakken

Mijn paard blijft meestal staan, ik kan hem zo pakken

Mijn paard wil soms wel eens eerst weglopen voordat ik hem kan pakken

Dat is afhankelijk van hoe lang hij in de wei loopt, dus wisselend

Als ik in de wei kom, draait mijn paard zich om en rent hij weg Bekijk stemmen

