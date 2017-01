Paardentraditie ‘rit van de hel’ staat onder vuur *video*

Spanjaarden trotseren de aanhoudende kritiek over paarden die voor hun ‘door het vuur gaan’ tijdens het ‘Las Luminarias‘. Een spreekwoordelijke vergelijking voor de loyaliteit van een paard voor zijn volk.

Religieuze ceremonie

Het is een onderdeel van een in Spanje al sinds 500 jaar oude traditie.

Vlammen, vonken en dikke rook. In de smalle steegjes van San Bartolomé de Pinares, een klein dorp met 700 inwoners, 100 kilometer ten westen van Madrid, zijn veel toeschouwers bij de jaarlijkse ‘reiniging door het vuur’. In de nacht van 16 januari wordt deze religieuze ceremonie ter ere van Sint Antonius, patroonheilige van boeren en landbouwhuisdieren gehouden.

Vuurstapel

In het hart van het Festival is er een brand in de waarste zin van het woord. Een spektakel dat niet alleen bij paardenvrienden het angstzweet doet uitbreken. Want de enorme vuurstapel staat er niet voor sier. Het is een test voor de moed van waaghalzen. Talrijke mannen doen hier jaarlijks aan mee waarbij ook de paarden op de proef worden gesteld.

Rit van de hel

Aanvankelijk wordt alleen rond de meter hoge muur van vuur gereden maar later volgt een gedurfd manoeuvre waarbij er door het vuur heen wordt gereden. Deze ‘rit van de hel’ is het reinigen van de dieren en hen te beschermen voor het komende jaar. Een onzinnig en gevaarlijk ritueel zeggen dierenrechten activisten. Volgens hun heeft het geen elke logica voor alle dieren om ze bloot te stellen aan een dergelijke stressvolle situatie die volledig tegen hun eigen aard indruist. In de 21e eeuw is dit een heel oud, dieronvriendelijk ritueel dat door geen enkel bijgeloof of geloof gerechtvaardigd kan worden.

Klacht

De mening van de leden van de welvaartspartij PACMA, “La Luminarias” en de dierenbescherming staat in schril contrast met de lokale en nationale wetten. Ze hebben een openbare klacht tegen het festival 2013 ingediend. De provinciale regering stuurde dierenartsen naar het schouwspel voor het beoordelen van de toestand van de paarden. Maar volgens de autoriteiten was geen reden voor klachten. De paarden ondervonden geen schade door het vuur.

Bedreigd

Naar zeggen van de burgemeester had geen enkel paard brandplekken en was er ook maar één een beetje gewond. En bovendien werd geen enkel paard gedwongen om door het vuur te lopen. Het maakt hem woedend dat er zoveel ophef wordt gemaakt over deze oude traditie. Hij wordt zelfs via social media bedreigd met uitingen dat hij zelf in het vuur moet worden gegooid.

Oorspronkelijk niet door het vuur

Niet alle inwoners van San Bartolomé de Pinares’ zijn van het nut van de traditie overtuigd. Vroeger waren het kleine takken die op de rug van ezels naar de stad werden gebracht en geen bergen hout in vrachtwagens zoals nu. Bovendien is de traditie niet altijd geweest dat de paarden door het vuur moesten, maar werd er omheen gereden. Dat was de mannen uit San Bartolomé de Pinares vermoedelijk niet spectaculair genoeg.

Bron: Pferderevue

Foto: Shutterstock