Blog SABje: Roze voetje

Je kent het vast wel. Komend weekend is er een wedstrijd waar je hard naar toe hebt getraind en net een paar dagen van te voren moet er natuurlijk iets onverwachts gebeuren. We zagen het al bij Lynne Maas die vlak voor Jumping Amsterdam haar vinger brak, maar ook Anne Meulendijks bezeerde haar hoofd nog even flink zo vlak voor het Nederlands Kampioenschap U25. Ik mag mezelf ook wel tot die groep pechvogels indelen, dat vond ik deze week zelf tenminste.

Vol vertrouwen

Het zou het wedstrijddebuut worden van een van de jonge paarden die ik voor een fokker hier uit de buurt rijd. Weken geleden al gaf ik me op voor de jonge paarden competitie in Berlicum waar ik al jaren kom en al jaren hoop dat ik het daaropvolgende jaar daar een paard zou kunnen starten. Nu was het dus zo ver en had ik er eindelijk een, nog wel een beetje groen maar dat zou goedkomen. En een paar dagen voordat we ons debuut mochten maken had ik inderdaad het grootste vertrouwen erin dat het goed ging komen. Afgelopen weken zaten we immers in een enorm stijgende lijn en bedacht ik me weer dat dit de reden was waarom ik jonge paarden zo leuk vond. De lach kreeg je bijna niet meer van mijn gezicht, met de nadruk op bijna.

Koelen maar

Want toen ik op een avond de laatste dingetjes op stal opruimde en gewoon stom struikelde en op de grond klapte stond het huilen me wel even nader dan het lachen. Maar goed mezelf na een paar minuten weer in de benen gehesen en voetje omhoog en koelen maar. Morgen zal je zien dat het wel weer meevalt. Helaas was dat toch nog niet het geval. Acuut enkelletsel volgens de fysiotherapeut die me vervolgens van een mooi roze enkeltje voorzag.

Dat wordt niks meer?

Mijn collega’s riepen natuurlijk allemaal heel hard dat dat paardrijden nu wel helemaal niks zou worden. Maar daar zou ik mezelf natuurlijk niet zomaar bij neer leggen. Heel stoer zette ik het krukje die volgende avond al meteen langs het paard. Voor haar de eerste keer dat ik met een krukje wilde opstappen, maar alsof ze het weten verroerde ze geen vin bij mijn klungelige opstappen. Ik kan nou niet zeggen dat het rijden uiterst comfortabel en handig was, maar mijn voorbeeldige merrie liep super! Laat die wedstrijd maar komen.

Stoere merrie

Mijn wedstrijdlaarzen pasten net dicht, dus was het gaan met die banaan. Tijdens het losrijden stond ze al een paar keer de geluidsboxen aan te gapen alsof er elk moment iemand uit kon stappen. Het was dus anders dan anders, dat had ze wel door. Heel stoer liep ze als eerste naar de wedstrijdbaan. En draafde ze zelfverzekerd de baan rond alsof ze het allemaal wel even kon doen. Natuurlijk was dat al meer dan dat je van een debuut met een klunzige ruiter op je rug mag verwachten dus kwamen er gaandeweg wel wat hak-keltjes in de proef door. De spanning die ze opbouwde kon ik onmogelijk met de kippenkracht in mijn been naar voren eruit laten vloeien, maar ach ze deed het geweldig en willen we allemaal niet zo’n jong paard die je gewoon mee neemt en bij wijze van zegt dat doe ik wel even als ik straks maar wel een knuffeltje en wat lekkers krijg.

Hart gestolen

Na afloop stapt ze nog even vrolijk naar de trailer en mijn toeschouwers komen daar ook heen om te checken of alles is gelukt zoals ik wilde. Natuurlijk duurde het haar te lang voor ik haar eens lekker over haar hoofd kon kriebelen, dus legde ze haar hoofd liefkozend tegen een van mijn toeschouwers aan. Niet zo lomp maar heel voorzichtig en tja wie krijgt er dan geen aai over zijn bol. Dus stond ze daar in het zonnetje heerlijk met haar ogen dicht. ‘Ah is het geen schatje!’ En daar had ze naast dat van mij nog een hart gestolen.

Foto: Digishots