Blog Liz Barclay: ‘Oranje lintje en het Jamie-drama’

Al dertig jaar heb ik het zonder een oranje lintje moeten stellen. Die heb je namelijk niet in Engeland; daar heb je toch echt de Nederlandse Koninklijke Familie voor nodig. Dat viel me rauw op m’n dak toen ik voor de eerste keer won op mijn Marie, had ik niet zien aankomen en dat is echt altijd zo gebleven.

Waar doe ik het voor? Winnen was zonder oranje lint echt minder leuk. Ook het feit dat er daar, vooral in mijn beginjaren, zo weinig interesse was dat je vaak in je eentje met je paard voor zo’n jury je proef reed met verder echt helemaal niemand aan de rand. Het contact tussen de ruiters was ook minimaal. Soms dacht ik wel eens, waar doe ik het voor! ’s Morgens om vier uur opstaan, eerst invlechten met stijve vingers, daarna voeren en vijf stallen doen, rondje met de honden, in de winter met zaklamp, om de koeien en schapen te controleren, kopje thee en laden. Minstens anderhalf uur in de vrachtwagen maar vaak ook een uur of drie. Engeland is groot en Cornwall een uithoek. Aan het eind van de de dag lag er ergens in een hoek je puntenlijst met lintje eraan vast geniet, waarna,hup, dat hele eind weer in de vrachtwagen naar huis.

Vroeger

Dan had ik heimwee. Naar de dagen van ponyclub ‘De Viersprong’ en landelijke rijvereniging ‘De Zevensteen’. Dan dacht ik aan het opzetten van de wedstrijden vlakbij de melkfabriek in Steenderen en al het plezier wat we hadden. Mijn eerste ererondje daar, zonder vader aan de kant want die lag doodziek in het ziekenhuis, maar daarom juigde iedereen nog harder. Ik dacht aan het drukke concours in Zelhem op tweede Pinksterdag waar ik verschillende ererondjes heb mogen rijden. Die parades waar we zo lang stil moesten staan waren natuurlijk best wel lastig maar de charme van de burgemeester in een prachtige koets die het ons allemaal zo geheel in stijl inspecteerde, de fanfare die het Wilhelmus speelde en als er dan ook echt zo’n oranje lintje aan je hoofdstel hing…nou, dan klonk dat Wilhelmus zo mooi, dat het wel leek of het helemaal voor jou en jouw paard was.

Halve finale

De eerste keer dat ik weer me helemaal in m’n sas voelde was op de halve finale waar ik in de M met mijn Marie voor geselecteerd was. Samen met een pupil die graag mee wilde ben ik trots naar Catherston Stud, het bedrijf van Jennie Loriston-Clarke, gereden. Het was een beetje afzien. Marie vond haar stal veel te klein en ramde meteen de automatische drinkbak van de muur en moest naar een ander, weer klein, stalletje. In de vrachtwagen zonder living lagen instructeur en pupil als twee sardientjes naast elkaar op de grond en de volgende morgen hadden we heel even allemaal slechte zin. Totdat ik met mijn collega ruiters aan het losrijden was. De drukte, de elektriciteit, de grote jongens- ook een nog zeer jonge Carl Hester-, die daar ook reden. Eindelijk had ik dat oude gevoel weer en ook al wist ik dat ik tussen deze superpaarden met een nog vrij jonge en zeer gewoon bewegende Marie ergens in de middenmoot zou komen, dat maakte me niks uit. Ik hoorde er weer bij.

Het verdriet

En toen las ik van de week het stukje van Albertine Nannings over Jamie die in de hoek moest . Tien jaar oud, apetrots dat ze, samen met haar pony Pascha en met een prachtig cijfer voor stijl, tweede was geworden op de Overijselse Kampioenschappen, moest Jamie bij de prijsuitreiking in de hoek staan omdat zij haar paspoort niet aan de juiste persoon had laten zien! Ik was er niet bij maar ik kan niet anders zeggen dat ik het uitermate grof vind om een tienjarig kind wel nietsvermoedend de baan in te laten rijden en dan en plein public te gaan vertellen dat dit kind met haar pony niet mee mag doen aan het ererondje. Dat had anders opgelost kunnen worden.

De goeie ouwe tijd