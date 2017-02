Van Zwambagt eerste en tweede in KNHS-MDH Kostendrukkers Cup

Febe van Zwambagt was vandaag in Assen met een eerste en tweede plaats afgetekend de beste bij de Young Riders in de KNHS-MDH Kostendrukkers Cup. Bij de Junioren won Daphne van Peperstraten met een ruime voorsprong op de rest van het deelnemersveld.

Febe van Zwambagt won de wedstrijd met FS Las Vegas (Lord Loxley I) en werd tweede met Emporio. Met beide paarden wist ze boven de 70% te scoren en was daarmee de enige amazone die dit wist te realiseren.

Jasmien de Koeijer kwam met haar Esperanza op een nette derde plaats.

Junioren

Bij de Junioren reed winnares Daphne van Peperstraten sterk rond met haar Greenpoint’s Cupido. Met haar score van 73.78% bleef ze Sem Stiemer met Waldemar, die 68.38% scoorde, ruim voor. Op plaats drie kwam Rianne Kooistra die haar Alfresco naar 67.75% reed.

Tevreden bondscoach

Bondscoach Alex van Silfhout kijkt tevreden terug. ‘Bij de Young Riders reed Febe van Zwambagt heel sterk. Zij kan goed proeven rijden en heeft de boel goed aan elkaar en rijdt daarbij heel gedurfd.’

Ook Van Peperstraten had het volgens Van Silfhout goed voor elkaar. ‘Zij heeft een paard met een heel mooi front en drie goede basisgangen en Daphne zit er ook heel mooi op.’

Europees kampioenschap

Achter de toppers rijden best een paar ruiters die al aardig in de buurt komen, vindt de bondscoach. ‘Die scoren nu alleen nog net geen 70%. Maar het hoeft het ook nog niet top te zijn, dat moet van de zomer pas tijdens het EK.’

Het Europees kampioenschap dressuur voor de Junioren en Young Riders wordt dit jaar in eigen land in Roosendaal verreden van 9 tot en met 13 augustus.

