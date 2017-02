Zoï Snels wint in Neumünster

Twee Nederlander belandden zaterdag op het podium van de CSI3* rubriek over 1.45 meter in Neumünster. De winst ging naar Zoï Snels met I’m Special De Muze (Emerald Van’t Ruytershof). Plek twee was voor Arne Van Heel en Navajo 233 (Nabab de Reve).

De derde plek was voor de Duitse Kendra Claricia Brinkop en Verdinale (Verdi).

De rubriek werd direct op tijd gereden. De stalruiter van Team Nijhof noteerde een tijd van 54.35 seconden, waar Van Heel met 54.79 seconden wel dicht bij in de buurt kwam.

Kijk hier voor de uitslag.