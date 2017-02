Zoï Snels: ‘Special kan alles springen’

Zoï Snels had zijn zinnen gezet op de CSI3* rubriek over 1.45 meter direct op tijd zaterdag in Neumünster. ‘En als je met I’m Special de Muze (v. Emerald) ergens voor gaat, dan gaat het gewoon gebeuren.’

In 54.35 seconden schreef Snels de rubriek op zijn naam. Drie jaar heeft de stalruiter van Team Nijhof de 9-jarige BWP-hengst nu onder het zadel. ‘We kennen elkaar door een door,’ vertelt hij. ‘Special kan alles springen. In zo’n rubriek direct op tijd kan ik zijn kwaliteiten goed benutten. Hij is van nature heel snel.’

Als 22e van 28 starters kon Snels goed kijken hoe zijn voorgangers het er vanaf brachten. ‘Ik zag een paar lijnen waarop wij een galopsprong minder konden pakken omdat Special groot galoppeert en makkelijk versnelt.’

Dekseizoen

Snels heeft grote plannen met de zwarte hengst. ‘Voor hem is alleen het dekseizoen al begonnen, dus we moeten wel even kijken of het allemaal past. Special is populair bij de fokkers, dus er wacht een druk seizoen.’

Voorzichtig werkt de bijna 23-jarige Snels toe naar een eerste 3 sterren Grote Prijs met I’m Special de Muze. ‘Misschien in Herningen in Denemarken over een paar weken. En dan hopelijk volgend jaar het NK in Mierlo.’

Six Bar

Later op de avond was er nogmaals succes voor Snels. Met schimmelruin Elton John reed hij naar de gedeelde tweede plaats in de Six Bar. Hij deelde deze tweede plaats met een andere Nederlander: Arne van Heel met Quincy 126. De Duitse Jan Meves won de rubriek door als enige foutloos over de 1.90 meter te gaan met zijn Calito J.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots