Zadel voor jarige Laura Zwart

Dressuuramazone Laura Zwart won gisteren met Lumen Express (Vivaldi x Sinclair) tijdens het IICH Groningen de kür op muziek in de klasse Z1/Z2 met een percentage van ruim 77%. Vandaag is ze jarig en ontving ze ook nog de prijs voor de beste combinatie in de klassen L, M, Z1, Z2 en ZZ-licht: een nieuw Horka dressuurzadel dat werd aangeboden door Ruitersport Veendam.

Laura is in de wolken als het over Lumen Express gaat. ‘Het is een droompaard. Ik heb nog nooit zo’n fantastisch paard gehad. Ik heb heel veel paarden gereden, maar deze heeft echt alles wat ik in een paard zoek. Ik rijd hem voor een eigenaar en zit er voor een deel bij in, maar hij is niet te koop. Het doel zijn de Olympische Spelen in Tokio’, vertelt Laura.

De achtjarige Lumen Express won ook alle drie de selectiewedstrijden in Beilen en Nieuwe Pekela en Laura ging dan ook met goede moed van start in de finale. ‘Lumen was wel heel fris toen we de ring in gingen, maar de jury gaf steeds commentaar na afloop van de proef en daardoor had ik vooraf nog tijd om Lumen even lekker voorwaarts door de ring te laten draven. Toen we aan de kür moesten beginnen was hij helemaal op mij gefocust.’

De combinatie reed een prachtige kür op de muziek van de Harry Potter-film. ‘Die is gemaakt door mijn vriendin Ellen Wynia. Ik reed deze kür vorig jaar ook tijdens het NK en daar wonnen we toen zilver’, vertelt Laura.

Het winnen van het zadel was een extra kers op de taart. ‘Wauw, wat een mooi verjaardagscadeau! Ik ben er heel blij mee. Morgen ga ik het proberen, want daar heb ik vandaag de gelegenheid nog niet voor gehad.’

Bron: De Hoefslag

Foto: Digishots