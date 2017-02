Zeges Pam Nieuwenhuis mooi verjaardagscadeau

Zaterdag werd in Asten een competitiewedstrijd verreden van de KNHS-Luzac Jeugdcompetitie springen. Met een overwinning in de Zware Tour voor de pony´s en in de rubriek ‘Children’ bezorgde Pam Nieuwenhuis zichzelf een mooi verjaardagscadeau.

Het deelnemersveld in Asten was door vakanties en verschillende regiokampioenschappen niet enorm groot. De strijd was er echter niet minder om. Bondscoach van de pony´s Edwin Hoogenraat, zag een dag met mooie springsport. ‘In de Lichte Tour stond een mooi parcours en dat liep al meteen lekker,’ vertelt hij. ‘In de Zware Tour hebben we het daarna wel echt flink opgetrokken. Voor een aantal van de deelnemers bleek dat geen enkel probleem, andere hadden er duidelijk meer moeite mee. Dat het dan eens niet lukt geeft niet, dan weten we waar we staan en waar we aan moeten werken.’

14e verjaardag

Winnares Pam Nieuwenhuis reed sterk rond met haar pony Zeppe van de IJsseldijk en winnen deed ze ook in de rubriek voor Children met haar paard. Een mooi verjaardagscadeau voor de amazone die haar 14e verjaardag vierde.

Strijder

Elize van de Mheen werd in de Zware Tour bij de pony´s tweede en derde. ‘Een echte strijder’, aldus Hoogenraat. ‘Elize reed drie pony´s, door een miscommunicatie viel ze van de laatste en dat ging best hard. We dachten eigenlijk dat ze een tand door haar lip had en ze heeft vervolgens gewoon barrage gereden met de andere pony´s. Later bleek dat ze zelfs een tand kwijt was, dat ze dan toch gewoon doorgaat, geeft wel aan hoe graag ze wil.’

In de rubriek voor junioren ging de zege naar Lars Kersten met Igor F. Hij werd op de voet gevolgd door Mel Thijssen, de jongere zus van Talent van het Jaar Sanne. Mel Thijssen reed Batistuta ook nog naar de derde plaats bij de Young Riders en lijkt goed op weg haar succesvolle zus achterna te gaan.

Bij de Young Riders was Jarno Van Erp met Bon Giorno Go de enige die foutloos wist te blijven en daarmee de duidelijke winnaar.

Kijk hier voor de uitslagen.

Bron: Knhs.nl

Foto: DigiShots