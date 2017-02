Winst voor Ierland in Nations Cup

Twee foutloze rondjes van de Cian O’Connor leverden Ierland de winst op tijdens de tweede ronde van de FEI Nations Cup 2017 in Ocala in Florida. Gastland de Verenigde Staten mocht zich als tweede opstellen, Canada werd derde, Mexico vierde.

Colombia was het laatste land dat de eindstreep haalde, de drie ruiters uit El Salvador gaven na een rondje op en Venezuela slaagde er niet in een score op de borden te krijgen na een foutloze rit van Emanuel Andrade.

Canada, El Salvador, Mexico en de Verenigde Staten konden in Ocala kwalificatiepunten veroveren voor de ‘North America, Central America en Caribbean League’ van de FEI Nations Cup. Team USA gaat hierin aan kop.

De Ieren noteerden na de eerste ronde slechts 4 strafpunten. Zowel Cian O’Connor als Shane Sweetnam bleven foutloos, alleen Kevin Babington maakte een springfout met Shorapur.

De Verenigde Staten en Mexico gingen beide met 8 strafpunten de tweede ronde in; Canada met 12 strafpunten. Hoewel de Canadese Tiffany Foster met Victor twee foutloze rondes noteerde, kwamen er in de tweede ronde nog eens 16 strafpunten bij.

De Amerikaanse McLain Ward (Rothchild) en Lauren Hough (Comet) maakten beide een fout op de laatste hindernis van de driesprong. Lillie Keenan’s Super Sox raakte de waterhindernis, die voor meer deelnemers een uitdaging was.

Nadat Sweetnam en Babington elk vier strafpunten noteerden en Richie Moloney met Carrabis Z wederom twaalf strafpunten, was het aan O’Connor om de Ierse eer te redden, en dat lukte.

´Soms wordt winnen een gewoonte en in Ierland moeten we er vaker een gewoonte van maken,´ zei hij na afloop. ´De Nations Cup is geweldig omdat ruiters ervan leren samen te werken. En dat moeten we doen om te komen waar we willen zijn.´

De uitslag:

1. Ireland 12 strafpunten:

Chaqui Z (Shane Sweetnam) 0/4, Shorapur (Kevin Babington) 4/4, Carrabis Z (Richie Moloney) 12/12, Seringat (Cian O’Connor) 0/0.

2. USA 16 strafpunten: Rothchild (McLain Ward) 0/4, Super Sox (Lillie Keenan) 8/4, Cornet (Lauren Hough) 12/4, Breitling LS (Elizabeth Madden) 0/0.

3. Canada 24 strafpunten: Victor (Tiffany Foster) 0/0, Coup de Chance (Elizabeth Gingras) 8/8, Heros (Amy Millar) 8/12, Dixson (Ian Millar) 4/4.

4. Mexico 28 strafpunten: Constar (Arturo Parada Vallejo) 0/13, Wupp (Alberto Sanchez-Cozar) 12/4, Izzy Miami (Gustavo Ramos) 4/8, Victer Finn DH Z (Eugenio Garza Perez) 4/8.

5. Colombia 52 strafpunten: Christofolini H (Manuel Torres) Ret/Wd, Quincy Car (Fernando Cardenas) 8/4, Coulash van de Broy Z (Juan Manuel Gallego) 8/8, Il Rubacuori (Roberto Teran Tafur) 12/12.

6. El Salvador, teruggetrokken na de eerste ronde. Totaal 49 strafpunten: Chacco Balou (Paulo Sergio Mateo Santana Filho) 12, Taloubet (Diego Jose Muyshondt) 21, Cento Per Cento CG (Juan Manuel Bolanos Barrios) 16.

7. Venezuela, uitgeschakeld in de eerste ronde. Ricore Courcelles (Emanuel Andrade) 0, Uitteraard (Angel Guillermo Karolyi) 28, Copa Cabana (Daniela Stravinsky) uitgebeld, ASD Farfala (Pablo Barrios) niet gestart.

Tussenstand FEI Nations Cup Jumping 2017 – North America, Central America en Caribbean League:

1. USA – 90

2. Canada – 80

3. Mexico – 70

4. El Salvador – 55

Bron: inside.fei.org

Foto: DigiShots