‘Ik had wel weer eens zin om te winnen’

Het was alweer tweeënhalf jaar geleden dat Bianca Schoenmakers een Grote Prijs won. Zondag won ze bij PSC Den Goubergh de CSI2* met Daylight (Ustinov). ‘Ik had wel weer eens zin om er een te winnen.’

De eerste starter van de barrage, de Oostenrijker Christian Rhomberg, had een bijna niet te kloppen tijd neergezet in de 1.45 m. rubriek: 35,09 seconden. Niemand leek daaronder te kunnen komen. Leon Thijssen kwam met No Fear Vd Tichelrij Z (Numero Uno) wel in de buurt, hij was nog geen twee tienden langzamer dan Rhomberg.

Tijdwinst

Schoenmakers had de Oostenrijker zien rijden en wist waar de tijdwinst zat. ‘Ik had nog twee snelle rijders na mij, Leopold van Asten en Glenn Knoester. Het liep zo lekker dat ik Daylight voor de laatste hindernis nog wat terug kon zetten.’ De amazone was uiteindelijk bijna twee tweeënhalve seconden sneller dan de nummer twee.

Voor de negenjarige ruin was het de vierde tweesterren-wedstrijd. ‘Ik wist dat hij klaar was voor een snelle barrage. Hij heeft dit weekend in Roosendaal geen balk geraakt. Dit paard heeft heel veel kwaliteit en spring gemakkelijk hoger, maar ik wil hem niet overnemen.’

Bianca Schoenmakers – Daylight 32,63 sec.

Christian Rhomberg – Corbusier 35,09 sec.

Leon Thijssen – No Fear Vd Tichelrij Z 35,27 sec.

Foto: DigiShots