Willem Greve wint direct op tijd in Drachten

Gisteravond werd tijdens Indoor Drachten de eerste proef in de zware tour verreden. Op het programma stond de Roelofsen Horse Trucks Prijs, een 1.50 m direct op tijd. Het was Willem Greve die deze wedstrijd met de KWPN schimmel Carrera (v.Larino Cooper) op zijn naam wist te schrijven.

Greve reed de schimmel op een fantastische manier rond en kreeg de hengst overal perfect passend bij de sprong. Dat leverde hem een foutloze ronde in een tijd van 62.51 seconden op en dat bleek een door niemand anders te behalen tijd.

Het dichtst in de buurt kwam Jur Vrieling, die eveneens een Carrera reed, maar in dit geval ging het om de goedgekeurde hengst Carerra VDL (v. Cardento). Vrieling reed een vlot rondje, maar was met 64.01 seconden toch net wat langzamer dan Greve.

Derde prijs voor Hassman

De derde plaats was voor de Duitser Felix Hassman, die met Cayenne Wz (v.Claudio) een tijd van 64.69 seconden liet noteren. Daarmee was hij net een fractie van een seconde sneller dan de als vierde eindigende Lennard de Boer met Zazoe (v.Guidam) die 64.74 seconden nodig had om over de finish te komen.

Daarna volgden Remco Been met Lumen Ulady (v. Guidam) en Albert Zoer met Heechhiem’s Cancun Vdm (v.Balou du Rouet) op respectievelijk de vijfde en zesde plaats.

