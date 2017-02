Wereldbeker vierspan weer naar Boyd Exell

Boyd Exell mag de wereldbeker weer mee naar Australië nemen. De titelverdediger bleef zondag in de finale in Göteborg foutloos in een tijd van 152,01 seconden. Zijn Zwitserse concurrent Jérôme Voutaz was ruim vijf seconden langzamer en kreeg bovendien vijf fouten.

De Zwitser Jérôme Voutaz werd vice-kampioen.

De Nederlandse menners konden ook zondag hun favorietenrol niet waarmaken. Koos de Ronde werd weliswaar derde in een tijd van 158,32 en tien strafpunten; IJsbrand Chardon moest genoegen nemen met de vijfde plek in 161,80 seconden.

Foto: Remco Veurink