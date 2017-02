Weer winst voor pony-ruiter Marten Luiten

In Vorden werd zaterdag de derde wedstrijd van de KNHS-competitie om de KNHS-Felix Juristen Cup verreden. Net als vorige keer in Genemuiden kwam Marten Luiten met zijn pony Movie Star als beste uit de bus.

De wedstrijd op dressuurstal Seren in Vorden stond oorspronkelijk gepland op 7 januari, maar werd toe afgelast vanwege de weersomstandigheden. Nu werd er onder bijna als voorjaar aandoende omstandigheden alsnog gestreden om de dagprijzen en de competitiepunten.

Marten Luiten was de enige die met een fraaie score van 72.66% boven de 70% wist de scoren. Achter Marten Luiten kwam Sam Oudhof met Bodethal´s Kosima met 69.57% op plaats twee. De winnares van de eerste wedstrijd in Nieuw en Sint Joosland, Brandy Bos eindigde nu als derde. Met haar Charming Foret scoorde de amazone 69.15%.

Bondscoach Monique Peutz

Door de verplaatsing van de wedstrijd kon bondscoach Monique Peutz niet aanwezig zijn in Vorden. ‘Gelukkig blijf ik door alle appjes ook helemaal op de hoogte over hoe het in Vorden is gegaan,’ legt ze uit. Ik kreeg van verschillende ruiters een berichtje over hoe ze gereden hebben, super. Veel van hen sturen ook niet alleen hun punten, maar weten goed te vertellen wat er nog beter kan. Marten Luiten ‘vond bijvoorbeeld dat zijn pony soms nog wat lichter in de voorhand mocht blijven.’

Nummer twee Sam Oudhof was natuurlijk ook tevreden, maar wist dat het in de afwerking nog wel wat beter kon en dat de galop iets meer sprong mocht hebben. Dat is geweldig, natuurlijk is goed scoren belangrijk, maar ze moeten vooral goed leren paardrijden. Zelf leren voelen hoe het ging en waar verbetering mogelijk is, dat is super belangrijk”, vertelt Peutz enthousiast.

Bron: Knhs.nl

Foto: DigiShots