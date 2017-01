Dekking Glock’s Toto Jr en High Shutterfly voor DVB Foundation

Het is inmiddels een mooie traditie geworden: het KWPN biedt ruimte aan het goede doel van DVB Foundation voor paardrijdende gehandicapten door tijdens de KWPN SelectSale dekkingen te veilen. Dit jaar gebeurt dat zelfs op een bijzondere manier: eentje live en eentje online.

De eerste dekking is van niemand minder dan de springhengst High Shutterfly (Sir Shutterfly x Chin Chin), die wordt geprezen om zijn eerste afstammelingen. Voor de dressuurliefhebbers is er een dekking van Totilas-zoon Glock’s Toto Jr beschikbaar gesteld. De dekkingen zullen geveild worden op donderdag en vrijdag tijdens de KSS Sale in Den Bosch. De dekking van Glock’s Toto Jr zal online geveild worden.



Bron: Dressuurstal Van Baalen / Hoefslag