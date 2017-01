Vroegere showpony Charlotte Dujardin overleden

De Britse Paardenfokster Emma Jane Blundell heeft afscheid moeten nemen van haar 26-jaar oude showpony Hampton Prince of Thieves. ‘Bertie’ werd in 1995 tijdens de Horse of the Year Show ‘Champion Show Pony’ met niemand minder dan Charlotte Dujardin.

De 1,47 m. metende Hampton Prince of Thieves won vervolgens met verschillende ruiters talloze regionale en landelijke titels, waaronder de Royal International Horse Show toen hij twaalf jaar oud was.

‘Bertie heeft me geleerd hoe belangrijk het is om een goede relatie te hebben met je paard en we hadden een geweldige band.’, aldus Blundell op haar Facebookpagina. ‘Toen de jongere generatie pony’s hem versloeg op de shows zijn we overgestapt naar dressuur en de jacht omdat hij graag in het middelpunt van de belangstelling stond en graag sprong.’

Toen Blundell de pony zelf niet meer kon rijden, werd hij uitgeleend om andere kinderen te leren rijden, maar hij kwam terg naar North Yorkshire om van zijn pensioen te genieten.