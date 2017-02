Voormalig toppaard Kyra Kyrklund ingeslapen

Kyra Kyrklund heeft afscheid moeten nemen van haar voormalige toppaard Max (vMaster). De 22-jarige Zweedse-warmbloed-ruin had botkanker.

Max was het laatste Grand Prix paard waarmee de 65-jarige Finse amazone aan de start van een internationaal kampioenschap verscheen. Max was gedeeltelijk in eigendom van Kyrklund en bracht ook zijn pensioen bij haar door, in het Verenigd Koninkrijk.

Dat Max kanker had, in zijn onderkaak, werd pas deze week ontdekt, meldt Eurodressage. ‘Ik had gehoopt dat hij nog een aantal maanden zou hebben’, vertelt Kyrklund. ‘Hij at goed en ik reed hem nog. Gisteren kon hij zijn hooi ineens niet meer goed eten en kreeg hij ook zijn suikerklontjes slecht weg. Vandaag is hij in de wei ingeslapen. Het as van Max zal achter het huis worden begraven.’

Kirklund en Max kwamen veelvuldig voor Finland uit op internationale wedstrijden. Zo verscheen de combinatie ook aan de start van de wereldbekerfinale in Den Bosch in 2008, waar zij derde werden. Het laatste internationale optreden was in Windsor in 2009. Hij ging in dat jaar op 14-jarige leeftijd met pensioen.

De vader van Max, Master, werd overigens ook door de amazone gereden.

Bron: eurodressage.com

Foto: DigiShots