Vijftien rijpaarden naar derde bezichting NRPS

De gecombineerde eerste en tweede bezichting van het NRPS is momenteel in volle gang. Vanmorgen ontvinden vijftien rijpaardhengsten een uitnodiging voor de derde bezichting op 5 maart, wat er in de praktijk op neerkomt dat deze hengsten zich klaar mogen maken voor het verrichtingsonderzoek als zij in de komende weken voldoen aan de verdere veterinaire eisen voor goedkeuring.

Hoewel het NRPS een allroundfokkerij als doelstelling heeft, heeft ook dit stamboek de hengsten onderverdeeld op een dressuur- of springafstamming. De dressuur gefokte paarden moesten ook vandaag sowieso in de kooi een sprongetje laten zien.

Aangewezen voor de derde bezichting op catalogusvolgorde:

Dressuurhengsten:

cat 1. B-Irco: Breezer uit Lente Vrouwe per prest fok van Wolfgang fokker G Hofstra uit Redezum, geregistreerde JK Stables uit Tolbert.

3. Baguar: Brandon uit Fahrith van de Kempenhoeve van Fiderhit, fokker en geregistreerde Van Olst Horses uit Den Hout.

4. D-Joep: Desperado uit Rozimone ster röntgen van Ferro fokker en geregistreerde JGM van der Meijden uit Zuilichem.

5. Escobar: El Capone uit Bahia Blanca van Sydney fokker en geregistreerde Stal Krol, Handel

6. Errydale: Everdale uit Sarina van de Klumpert uit Havidoff fokker IMC Schel-Schippers uit Linden, geregistreerde Van Olst Horses uit Den Hout.

7. E-Jardin: Evendale uit Fresia ster röntgen van Negro fokker en geregistreerde Van Olst Horse uit Den Hout

8. E jochie: van Evendale uit Ethel elite prest sport van Vivaldi fokker P de Boer uit Bladel geregistreerde BE Horses uit Loenhout

10. Jason: Johnson uit Zamora B elite van Negro, fokker en geregistreerde W Verschuren, Heukelom.

13. P-Jewel B: Painted Black uit Zazoo röntgen van Redford, fokker en geregistreerde J Boeve uit Heerde

14. Elastico: Johnson uit Pubertha ster röntgen van Concorde fokker SC Textor & JGJ Frencken uit Broekhuizenvorst, geregistreerde FCP Textor, Well.

Springhengsten

16. C-Ingar Endy VDE: Cardento uit Endy elite van Diarado fokker en geregistreerde A van der Ent, Bleskensgraaf. Tevens aangewezen KWPN-verrichtingsonderzoek.

18. Collistar: Catoki uit Zin Zin C ster van Chin Chin, fokker en geregistreerde L Oude Nijhuis uit Oldenzaal

24. Novak: Nabab de Reve uit Wominka ster van Jodocus, fokker en geregistreerde AS Ockema-Koopmans uit Vrouwenparochie

25 Q-Enshaoh de Mesnil: Qlassic Bois Margot uit Centina van Cento, fokker JL Lebourgeois, La Lucerne-d’Outremer, geregistreerde Dekstation de Havikerwaard uit De Steeg

Dit bericht wordt later uitgebreid