Vier paarden omgekomen bij brand

In Rijkevorsel, net over de Belgische grens, zijn bij een brand vier paarden en een hond omgekomen. Een paard kon nog op tijd in de wei gelaten worden.

De brand brak dinsdagavond uit in een vrijstaande stal. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het gebouw al in lichterlaaie.

Een deel van de houten constructie stortte in. Uit veiligheid mocht daarna niemand nog naar binnen.

Uit het hondenhok naast de stal zijn twee honden gered, voor een derde hond kwam alle hulp te laat. Een dierenarts kwam ter plaatse om de ernst van de verwondingen bij de honden vast te stellen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bron: Nieuwsblad.be