Belgisch veulen in kritieke toestand door verminking

Bij de paardenkliniek Equitom in Meldert (Belgisch Limburg) is een veulen binnengebracht dat zwaar verminkt is door een dierenbeul. Volgens dierenarts Tom Mariën verkeert het dier in kritieke toestand.

Het veulen heeft een grote snijwond van boven de kogel tot aan de hoef. In de stal is niets aanwezig dat de wond kan hebben veroorzaakt. De eigenaar heeft daarom aangifte gedaan.

‘Laten we hopen dat dit onschuldige veulen volledig zal herstellen’, zegt Mariën op de Facebookpagina van de kliniek. ‘We zijn geshockeerd door deze gebeurtenis en moeten spijtig genoeg vaststellen dat deze afschuwelijke gewelddaden op paarden maar blijven voortduren.’

Waarschuwing: De foto’s op de Facebookpagina van Equitom van de verwondingen zijn heftig.

Foto: Remco Veurink