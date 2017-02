Urcos de Kerglenn onder het zadel bij Patrice Delaveau

De Franse stoeterij Haras des Coudrettes heeft de 9-jarige Urcos de Kerglenn (v Toulon) aangekocht. De hengst komt onder het zadel bij vice-wereldkampioen Patrice Delaveau.

Delaveau neemt de teugels over van zijn landgenoot Valentin Besnard, die de hengst op 1.45m niveau uitbracht. De vader van Urcos de Kerglenn, Toulon, werd gefokt in Zeeuws-Vlaanderen, door Peet Dieleman.

Haras des Coudrettes grossiert inmiddels in goedgekeurde Selle Français hengsten. Ook Delaveaus voormalige topper Orient Express *HDC is er gestald. Van de hengst werd vorige week de 6-jarige nakomeling Be Express goedgekeurd op de Zangersheide hengstenkeuring. De hengst zelf ging in december met wedstrijdpensioen.

Zie ook: Patrice Delaveau krijgt zoon van Orient Express goedgekeurd

In september vorig jaar kocht Haras des Coudrettes via de online veiling van het Springpaardenfonds Nederland het toppaard van Wout-Jan van der Schans, Aquila SFN.

Bron: equnews.nl

en Haras des Coudrettes

Foto: DigiShots