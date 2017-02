Twaalf New Foresters aan fokkerij toegevoegd *Video*

Maar liefst 51 –veelal jonge– New Forest hengsten waren voor de hengstenkeuring aangemeld en twaalf geselecteerde hengsten voor het verrichtingsonderzoek lijkt dan verhoudingsgewijs een schrale oogst. Toch toonde de keuringscommissie tevreden na afloop. ‘Een mooie collectie sportpony’s‘, luidde juryvoorzitter Hans Gaasbeek algemene toelichting.

Major terug in Nederland

Tien grote maat New Foresthengsten en twee uit de kleine maat zijn aan de fokkerij toegevoegd.

Catalogusnummer 15 Major (Marlino uit Maja van Sweet Hills Tango) is daarbij eigenlijk al een ‘oudgediende’. De Duitse importforester diende tot enkele jaren geleden al de Nederlandse fokkerij –zo staat hij onder andere als moedersvader van de goedgekeurde Brummerhoeve’s Redd H– voordat hij naar het buitenland ging. Voor het seizoen 2017 is de prestatie sporthengst beschikbaar via Stal het Gruyter.

De invloed van de in België geboren Hobby des Marronniers was met drie (cat. nrs 20, 37 en 42) van de tien grote maat hengsten aanzienlijk. Zijn zonen vallen op–hoe kan het ook anders– op het hout; het springen gaat ze gemakkelijk af hoewel cat. 37 Heihoeve’s Boston wat gespannen op de sprong blijft.

Dressuur met een fijne sprong

Reecamp’s Eclips drukt met twee aangewezen hengsten (cat. nrs 21 en 34) zijn dressuurstempel op de collectie van 2017, hoewel zijn beide nakomelingen ook nog een nette sprong kunnen laten zien.

Cat. nr. 29 Orchid’s Jim (v Oosterbroek Francois) heeft alle potentie om zich te ontwikkelen als een allround sportpony met een expressief voorbeen en een voorzichtige manier van springen.

Een andere opvallende beweger is cat.nr 36 Cessa’s Duncan (v Jasper). Een zwartbruine pony die in beweging veel front maakt en met veel souplesse door de baan gaat. Ook cat. 35 Young Winsome Fresco (Elshof’s Marnix) laat sterke bewegingen zien. Hij zou op het hout wat meer met de schoft omhoog mogen springen.

Allround sportbloed zit er ook in cat. nr 27 Heihoeve’s Berlin, met de allrounder Sulaatik’s Mancine als vader en de springgenen van Kantje’s Ronaldo via moeder Heihoeve’s Rozalinda.

Kleine maat ‘sprekend’

In de kleine maat volge een uitnodiging voor twee van de vijf aangemelde hengsten. De zwarte Velvety’s Forever Fearless Fellow (46) is een chique pony met goede bewegingen. Een sprekend exterieur heeft Gruyter’s Memphis (49) die in een vlot tempo over de benen gaat.

Aangewezen hengsten grote maat op catalogusvolgorde:

Cat. 15 Major: Marlino uit Maja van Sweet Hills Tango, fokker P. Kuhr uit Bünsdorf, Duitsland, geregistreerde Fam. Braat uit Wenum Wiesel.

Cat.20 Groenoord’s Original: Hobby des Marronniers uit Hoppenhof’s Rosita kroon van Nieuwmoed’s Patrick, fokker H Klerk-Sanders uit Elst, geregistreerde ABP Jurrius uit Vorden.

Cat. 21 Wicked Addicted to Forest: Reecamp’s Eclips uit Wicked Lucky Lady kroon, pref uit Beechwood Lucky Star, fokker S Krol uit Vledderveen, geregistreerde WD van den Heuvel uit Nijkerk.

Cat. 27 Heihoeve’s Berlin: Sulaatik’s Mancine uit Heihoeve;s Rosalinde kroon, pref uit Kantje’s Ronaldo, fokker en geregistreerde A. Bosch uit Berlicum.

Cat. 29 Orchid’s Jim: Oosterbroek Francois uit Orchid’s Hayata van Marneshoeve’s Everest, fokker en geregistreerde C van de Laar uit Zeeland.

Cat 34 Gulikshoeve’s Hannibal: Reekamp’s Eclips uit Gulikshoeve’s Daisy ster van Bovenheigraaf’s Camillo, fokker G van Gulik uit Huis ter Heide, geregistreerde C van Haver uit Helvoirt.

Cat. 35 Young Winsome’s Fresco: Elshofs Marnix uit Young Winsome’s Franciska kroon, pref prest. fokmerrie, prest sport van Deeracres Franco, fokker en geregistreerde Fam de Jong-Wolters uit Westhem.

Cat. 36 Cessa’s Duncan: Jasper uit Cessa van Anydale Ron, fokker en geregistreerde E van der Veert uit Broeksterwoude.

Cat. 37 Heihoeve’s Boston: Hobby des Marronniers uit Heihoeve’s Alycia kroon van Lamento III, fokker A Bosch uit Berlicum, geregistreerde ABP Jurrius uit Vorden.

Cat. 41 Nieuwmoed’s Nicolai: Amor uit Melle Carovia ster, pref van Brummerhoeve’s Boss, fokker en geregistreerde ABP Jurrius uit Vorden.

Cat. 42 Elshofs Evano: Hobby des Marronniers uit Elshofs Nina ster, pref van Nieuwmoed’s Patrick, fokker fam Schepers-van Ginneke uit Soesterberg, geregistreerde E van der Veer uit Broeksterwoude.

Aangewezen hengsten kleine maat op catalogusvolgorde:

Cat. 46 Velvety’s Forever Fearless Fellow: Willoway Topic uit Vanity’s Velvety Violet kroon van Blackwell Bo Diddly, fokker en geregistreerde H Calis uit Harmelen.

Cat. 49 Gruyter’s Memphis: Brummershoeve’s Paladin uit O’Dyssee kroon, prest sport van Paddington’s O’Malley, fokker en geregistreerde AM Braat uit Wenum Wiesel.

Video presentatie jaargang 2017 aan de hand:



