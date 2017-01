Pensioen voor Al-Sharbatly’s Tobalio

Abdullah Al-Sharbatly’s toppaard Tobalio (v. Numero Uno) gaat met pensioen. De 17-jarige ruin was voorheen succesvol onder Albert Voorn, hij werd in april 2014 door Al-Sharbatly aangekocht tijdens het faillissement van Eurocommerce.

De nieuwe combinatie kwam gelijk uit op het hoogste niveau en boekte in 2016 een aantal mooie successen. Onder andere een overwinning in de Shanghai Longines Global Champions Tour Grand Prix en een eerste plaats in de Grote Prijs in Madrid prijken op de erelijst.

Echte vechter

Al-Sharbatly roemt de mentaliteit van de Nederlands gefokte Tobalio: Het is een echte vechter. Zodra hij de hindernissen ziet geeft hij alles. Het was een moeilijk besluit om hem nu met pensioen te laten gaan, zeker omdat hij iedereen nog steeds doet verbazen, maar na zo’n geslaagd jaar was het er tijd voor.’

Bron: Equnews/Hoefslag

Foto: Digishots