Martin en Tim Lips komen met commerciële eventingploeg

Tim Lips en voormalig bondscoach van het Nederlands Eventingteam Martin Lips starten samen met Bavaria 0.0 een commerciële hippische eventingploeg. De ploeg biedt talentvolle eventingruiters een topsport platform op weg naar de wereldtop en Tokio 2020.

Het team bestaat uit Elaine Pen, Larissa Hartkamp, Sanne de Jong, Joyce van de Kuilen en Jordy Wilken. Tim en Martin Lips, Lotte de Vries en Rianne Haegens vormen de staf.

De samenwerking fungeert voor het team als springplank om aansluiting te vinden bij de senioren en de eventingsport te bedrijven op topsport niveau. Bavaria 0.0 Eventing Team omvat een opleidings- en begeleidingsprogramma én rijtechnische ondersteuning. De commerciële samenwerking is een aanvulling op het huidige topsport beleid en de activiteiten van de KNHS.

Aansluiting met wereldtop

Voor een optimale begeleiding zal het team nauw samenwerken met diverse specialisten op het gebied van fit to compete voor zowel paard als ruiter, talentondersteuning door oud topsporters, veterinaire ondersteuning, sport marketing en communicatie, analyseren en registreren van individuele prestatiefactoren.

Tim Lips: ‘De financiële steun die Bavaria het Bavaria 0.0 Eventing Team heeft toegezegd voor de komende jaren geeft ons enorm veel energie en vertrouwen. Het bieden van een gedegen platform en het creëren van kansen voor talentvolle eventingruiters is cruciaal en precies wat de Nederlandse eventingsport nodig heeft om aansluiting te vinden met de wereldtop.’

Specialisten die betrokken zijn bij het Bavaria 0.0 Eventing Team zijn Yvonne van Gennip (Het Talentboek.nl), Gijsbregt Brouwer (Týrsday), Caroline Munsters (Moxisport), Nicolas Andreani (Franse voltigeur), Emile Welling (Team veterinair).

Naast het EquInnoLab-team in de dressuursport (met onder andere Jenny Schreven) is het Bavaria 0.0 Eventingteam de tweede commerciële hippische sportploeg die ons land rijk is.

Bron: Persbericht