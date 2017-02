Tim Lips: ‘De nul was belangrijker’

Tijdens het parcours lopen vrijdagavond in Bordeaux zag hij het al; dit zou een selectieve Indoor Derby worden. Tim Lips kreeg gelijk. Slechts drie combinaties wisten foutloos te blijven. Eén daarvan was de Nederlander met Vakarlos (v. Indoctro). Het duo werd derde.

Direct op tijd

‘Het was een selectief parcours dit keer’, vertelt Tim Lips vanmorgen vanuit Equestrian Centre de Peelbergen. Gisteren kwam hij terug uit Bordeaux en vandaag is hij alweer met een aantal paarden op springconcours. ‘Het ging direct op tijd, maar tijdens het parcourslopen wist ik al dat de nul belangrijker zou worden dan een snelle tijd halen.’

Fransman Karim Lorent Laghouag won met Punche de l’Esques (v. Hermes d’Authieux) met een foutloze ronde in 127,42 seconden, gevolgd door zijn landgenoot Donatien Schauly Adj die er met Quinoa Polka Mili (v. Iris de Celland) 132,77 seconden over deed. Tim Lips en Vakarlos waren foutloos in 143,27 seconden.

Korte wendingen

‘De Fransmannen die ook foutloos waren moesten net voor en net na mij rijden, dus ik heb ze niet gezien. Ik heb geprobeerd de wendingen zo kort mogelijk te draaien, maar op de lange lijnen niet té veel gas te geven. Aan het einde van die lange stukken stonden namelijk hindernissen waar veel fouten op werden gemaakt.’

Uitslag »

Bron: Hoefslag / Daniëlle Carrière

Foto: DigiShots