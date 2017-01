Svante Johansson nieuwe bondscoach Zweedse junioren en young riders

De 51-jarige springruiter Svante Johansson is door de Zweedse hippische sportbond aangesteld als bondscoach van de Zweedse springploeg voor junioren en young riders.

Svante Johansson, die in 2009 de World Cup springen in Göteborg won, heeft een lange internationale carrière in de springsport achter de rug en wil zich nu gaan concentreren op de Zweedse jongeren. Van zijn ponytijd tot aan de tijd dat hij als seniorruiter actief was, reed hij een groot aantal kampioenschappen en won hij meerdere WK-kwalificatiewedstrijden. Hij staat bovendien hoog aangeschreven als coach.

In een persbericht van Zweedse hippische sportbond zegt Svante Johansson vandaag dat hij het een grote eer vindt dat hij is gevraagd voor deze functie en dat hij uitkijkt naar de samenwerking met een aantal zeer competente mensen met wie hij de visie op springen en training deelt. ‘Dit is een nieuwe start voor mij en voor de jonge Zweedse rijders. We moeten ons richten op de sport en kijken naar de toekomst’, aldus Johansson.

Bron: Ridsport.se

Foto: Remco Veurink