Subtop: Relaxte Apart I Dancer wint Grand Prix

Een van de laatste Subtopwedstrijden van dit jaar werd gehouden in Bathmen. Samen met haar El Paso (v. Wynton) wist Lisanne der Nederlanden de ZZ-Zwaar rubriek te winnen. In de Grand Prix reed Joyce Heuitink een fraaie proef met Apart I Dancer (v. Quattro), die voor de derde keer op rij het oranje lint opleverde.

Johan Hamminga en Coby van Baalen

Lisanne scoorde met de zevenjarige El Paso 63,71%. Enthousiast begint de amazone: ‘Het doel vandaag was dat El Paso ontspannen door de proef zou lopen en dat is gelukt. Hij kan nog wel eens kijkerig zijn. Hij wordt dan ook wat kort in de hals, maar samen met mijn trainers Johan Hamminga en Coby van Baalen werk ik hier aan. Vandaag blonk El Paso uit in zijn pirouette naar links, waarvoor hij een 7,5 kreeg. Ook de schouderbinnenwaarts, appuyementen en series scoorden hoog. Wel kan ik de proef nog beter afwerken als hij stiller in de aanleuning en rechter wordt. Maar hij is nog jong, dus dat heeft tijd nodig.’

Meneer Hoogeslag

Der Nederlanden vervolgt: ‘Vandaag reed ik ook zijn volle broer, Dance Royal, die een jaar ouder is. Hij heeft veel expressie in zijn bewegingen, maar beide zijn het ruwe diamanten. Ik rijd deze paarden voor meneer Hoogeslag van stoeterij Sprengendal, waar ik tevens werkzaam ben en mijn eigen trainingsstal run. Ik hoop ze zo lang mogelijk te kunnen rijden en wellicht het hoogste niveau te halen.’ Engie Kwakkel werd tweede met haar Custum Zadels Capito (v. Santano). Het percentage kwam uit op bijna 63%. Met Gribaldi-nazaat Caraat, die onder Rixt ter Horst succesvol op de Paralympische Spelen in Rio liep, werd Frederike Gotink derde (62,29%).

Apart I Dancer

De winnende score die Joyce Heuitink bij elkaar reed in de Grand Prix was 64,20%. Bondscoach van de Para Dressuurruiters Joyce Heuitink vertelt: ‘Ik was heel tevreden, omdat ik er de laatste tijde en ook vandaag aan kon rijden. Ze kan ook heel heet zijn en dan wordt dat lastig. Er zaten nu nog kleine dingetjes in, maar ik haalde ook al zevens voor het drafappuyement, piaffe, series en pirouettes. De juryleden schreven op mijn protocol dat ik haar netjes voorstelde en dat het fijn was om te zien dat ze meer relaxed is. Alles kan nog meer bevestigd en meer precies gereden worden. Mijn doel in 2017 is dan ook om richting de 68/69% te scoren. Daarnaast willen we van Apart een veulentje fokken via embryotransplantatie.’

Op dit moment is de Prix st. George rubriek met 27 combinaties in volle gang. De volledige uitslag volgt zo spoedig mogelijk. (CdB)