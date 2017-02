Stal Brouwer mede-eigenaar United

Stal Brouwer is mede-eigenaar geworden van de KWPN goedgekeurde hengst United (Krack C) . De 16-jarige hengst was al eigendom van Team Nijhof en Joop van Uytert. Stal Brouwer wordt nu ook voor een derde eigenaar.

De hengst was gestald bij Joop van Uytert, maar verhuist na de hengstenshows naar Team Nijhof, zodat hij door heel Europa merries kan bedienen. Marthijs Brouwer van Stal Brouwer is enthousiast over United. ‘In de vaderlijn van United zie je alleen maar fantastische paarden, en daar komen zijn zoon Bordeaux en kleinzoon Ferdeaux ook nog bij.’

De goede samenwerking die partijen al hadden met de hengst Incognito (Davino) wordt doorgezet met United. ‘Nu vaak wordt gekozen voor nieuwe hengsten, kunnen we United beter promoten’, legt Brouwer uit. ‘United is een oudere hengst die nog steeds zijn mannetje staat. Het is geen toeval dat er zoveel goede paarden uitkomen.’

Stal Brouwer wil met het aankopen van een deel van United goede hengsten aan blijven bieden in het noorden van het land. ‘Ik vind United nu al een stempelhengst en dat wij de kans krijgen om hieraan mee te doen, is heel bijzonder.’

United zal op de Hengstenshow van Stal Brouwer te zien zijn op 18 maart in het Drentse Gieten.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink