Zesjarige hengst voor Yuri Mansur

De Braziliaanse Yuri Mansur krijgt de zesjarige One Step du Saint Homme (v. Ogano-Sitte) onder het zadel. De ruiter heeft opdracht gekregen om de volle broer van de onlangs overleden Vulvain de Saint Homme, die goedgekeurd is in Luxemburg, op te leiden voor zijn internationale carrière.

Interessante moederlijn

De voshengst is een zoon van Saga du Seigneur (v. Vigo d’Arsouilles). Moeder Triene gaf nog twee andere merries. Haar halfzus Querelle du Seigneur sprong op 1,60m-niveau, net als de zoon van de Ksar Sitte-dochter, Caribou du Seigneur Z (v. Caridor). Rossee du Seigneur gaf in combinatie met Ogano Sitte de SBS-goedgekeurde Uganito du Seigneur.

WK Lanaken

One Step du Saint Homme werd opgeleid door Louis Mahieu, de zoon van de fokker. In september werd de hengst uitgebracht op het WK in Lanaken door Aymeric Bray. De familie van François Bossu heeft eigenaren, Haras de Hus, Mansur aangeraden als nieuwe ruiter.

Bron: Equnews/Hoefslag

Video: Youtube