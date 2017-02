Zacharov geeft ‘jonkies’ het nakijken in de VHO Trofee

Michael Greeve en Emir R wonnen vorige week de Six Bars nog op Jumping Amsterdam. Ook vandaag leek het erop dat de combinatie er met de winst in de VHO Trofee er vandoor te ging, totdat Zoï Snels en Zacharov roet in het eten gooiden.

Oude garde

Eén van de hengsten uit de ‘oude garde’ ging vandaag de ‘jonkies’ voorbij. Op Zapatero VDL na, was Zacharov de enige dertienjarige maar gaf de overige achtjarige het nakijken in de 1m40 rubriek. De ervaren hengst en Snels eindigden na een spectaculaire barrage een fractie van een seconde sneller over de finish dan Emir R en Greeve.

Plaats die was voor de eveneens achtjarige Edinburgh, die gereden wordt door Kristian Houwen.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots