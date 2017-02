Een winnend afscheid voor Arezzo VDL

Hij maakte de barrage van de Grote Prijs van de KWPN Hengstenkeuring tot het laatste moment spannend met Arezzo VDL (v. Chin Chin). Maar Jur Vrieling verstaat de kunst van het barrage rijden en schreef de Grote Prijs op naam en verwees daarmee de snelle rit van Michel Hendrix en Don Diablo HX (v. Vittorio) naar de tweede plaats. En dat op het laatste wedstrijdoptreden van Arezzo.

‘Ik ga hem missen’

‘Toen ik de barrage van Michel Hendrix zag dacht ik wel even nou…’ vertelt Vrieling na afloop. ‘Maar als het spannend wordt blijft Arezzo het super doen en dat is hem ten voeten uit. Hij ging super met de druk om. Bijna ieder concours eindigde ik met Arezzo wel bij de eerste drie, dus ik ga hem zeker missen. Arrezo is veel gevraagd als dekhengst en je moet op je hoogte punt stoppen toch? Hij mag nu lekker gaan genieten van zijn welverdiende rust en ik ga zeker vragen of hij naast Bubalu mag staan.’

Overige winnaars

Een mooie foutloze rit, maar helaas niet snel genoeg was er voor Willem Greve met Carrera (v. Larino) en daarmee haalden zij de derde prijs binnen. Met een balkje eindigde Lennard de Boer met de Zirocco Blue-nakomeling Durango VDL op de vierde plaats.

Klik hier voor de complete uitslag.