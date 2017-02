Willem Greve wint jonge paarden rubriek Neumünster

Willem Greve schreef zondag in Neumünster de jonge paarden rubriek voor zeven- en achtjarigen over 1.40 meter op zijn naam met Elke Maria M (v Cornet Obolensky). De achtjarige merrie, die gefokt werd bij Stoeterij Het Maalwater in Oude Niedorp, bleef over twee rondes foutloos en was bovendien in het tweede rondje de snelste.

De tweede plek was voor de Duitser Andreas Kreuzer met de zevenjarige KWPN-erkende Figor 4 (v Zagreb). Zijn landgenoot Jens Baackmann was slechts vier honderdsten van een seconde langzamer met zijn achtjarige merrie Cornada B (v Cornado I).

Albert Zoer en Marc Houtzager plaatsten zich niet. Houtzager noteerde met de achtjarige Mr. Europe (v Mr. Blue) negen strafpunten, Zoer met de even oude Edorette (v Clinton) twaalf.

Kijk hier voor de uitslag.

Foto: DigiShots