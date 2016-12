Wereldtop naar Versailles in 2017

De nieuwe internationale springkalender ziet enkele wijzigingen ten opzichte van dit jaar. Zo zien we dat de organisatie van het Oostende Equestrian Festival opnieuw de krachten bundelt en zich in 2017 aan de kick-off waagt van het internationale CSI4* en CDI3* evenement.

Kasteel van Versailles

In Frankrijk is er op de terreinen van de stallen van het kasteel Versailles eveneens een primeur. Van 4 tot en met 7 mei zal er de CSI5* verreden worden met een totaal aan 530.000 euro prijzengeld. In de Grote Prijs alleen is er al 300.000 euro te verdienen.

Mocht in 2024 Parijs de organisatie van de Olympische Spelen toegewezen krijgen, dan zal Versailles opnieuw het strijdtoneel zijn voor de hippische sport.

