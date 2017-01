Vragender: Dennis van den Brink wint winterse Grote Prijs

Dennis van den Brink heeft wat met Vragender. Voor de tweede keer won hij de Grote Prijs. Nadat hij vorige week in Oudkarspel ook al de winnaar was. Zijn ‘partner in crime’: de negenjarige heeft wat met Vragender. Voor de tweede keer won hij de. Nadat hij vorige week in Oudkarspel ook al de winnaar was. Zijn ‘partner in crime’: de negenjarige Diabolo.

Sneeuw- en ijsvrij De organisatie van het vierdaagse PSC Nieuwjaarsconcours had vrijdagavond een zwaar ei te leggen met de afgegeven Code Oranje vanwege ijzel en sneeuw, maar besloot de wedstrijd door te laten gaan. De parkeerplaats op Paardensportcentrum Lichtenvoorde werd sneeuw- en ijsvrij gemaakt, zodat de paarden niet uitgleden bij het op- en afladen. Wie toch besloot om de weg niet op te gaan, kon zich zonder inschrijfkosten afmelden.

Louis Konickx Zaterdag kwam uiteindelijk de helft van de deelnemers nog aan de start in de klasse L tot en met ZZ. Voor de 1.40m Grote Prijs bleef er nog een mooie groep van 36 ruiters over van de 48 die zich ingeschreven hadden en kwam zelfs publiek op af. De paarden sprongen fantastisch over het parcours van Louis Konickx, want 26 finishten met maximaal één springfout. Twaalf kwamen er voor de barrage terug en daarin hadden Dennis van den Brink, Kevin Gielen en Ester Blekkink zelfs twee paarden in de strijd.

Diabolo

Dennis van den Brink zette als derde starter een tijd van 33.81 seconden neer door optimaal gebruik te maken van de zevenmijlspassen van Diabolo. Kevin Gielen bleef op de tweede plaats staan met Mine That Bird (v. Caretino) en werd ook nog eens vierde met Conja (v. Lucky Boy). Kars Bonhof, winnaar van de Grote Prijs van Jumping de Achterhoek, meldde zich deze avond als nummer drie op Zentos (v. Zento).

Lange lijnen ‘Diabolo is misschien op de hindernissen zelf niet de snelste, hij heeft wel heel veel bloed’, vertelt Dennis van den Brink over zijn negenjarig springpaard die afgelopen jaar zijn eerste 1.45m parcours liep met stalruiter Mark van den Top. ‘Vorige week wonnen we ook, maar dat was een totaal andere wedstrijd. Toen ging ik als laatste in de barrage van start en was er nog niemand foutloos. Vanavond moest ik als derde naar binnen en moesten we echt voor de tijd gaan. Gelukkig zaten er veel lange lijnen in het parcours, dat past Diabolo wel.’

Gevaarlijk Dennis van den Brink had zijn zinnen op deze wedstrijd gezet met het oog op het internationaal concours volgend weekend in Drachten. ‘Het was op de weg wel echt gevaarlijk. Normaal rijd ik er vanuit Nijkerkerveen 1,5 uur over om in Vragender te komen, maar vanmiddag deed ik er 2 uur en een kwartier over. Ik heb echt heel langzaam gereden en dan gaat het wel, maar ik heb onderweg wel vier ongelukken gezien. Ik ben blij ik de paarden hier kon laten lopen. Alleen thuis trainen is ook niet wat, je wil toch ook op concours testen waar je staat.’

Eric Morssinkhof Meest succesvolle amazone van het PSC Nieuwjaarsconcours was stalamazone Ester Blekkink. Ze won zaterdag het ZZ met de schimmelruin Electric (v. Lucky Boy) van gastheer Eric Morssinkhof, nadat ze op donderdag met Electric tweede was en dit ZZ-parcours met haar zelfgefokte Eindelijk (v. Applaus) won. Haar voshengst debuteerde zaterdagavond in de 1.40m Grote Prijs en finishte met twee vlekkeloze omlopen als achtste.

Prijswinnaars 1.40m Grote Prijs: 1. Dennis van den Brink, Diabolo (Clinton), 0/0-33.81

2. Kevin Gielen, Mine that Bird (Caretino), 0/0-34.00

3. Kars Bonhof, Zentos (Zento), 0/0-34.37

4. Kevin Gielen, Conja (Lucky Boy), 0/0-34.64

5. Steven Veldhuis, Duran Duran (Wietvot), 0/0-34.82

6. Monique Veldhuis, Éclair la Vie (Diarado), 0/0-35.18

7. Roelof Bril, Arlando (Harley VDL), 0/0-36.98

8. Ester Blekkink, Eindelijk (Applaus), 0/0-36.99

9. Leontine Bruin, Eternity, 0/4-33.37

Foto: Wendy Scholten