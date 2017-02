Tijdelijke hereniging Bruggink en Umeunig pakt goed uit

Gert Jan Bruggink nam zondag onverwacht plaats in het zadel van de Zangersheide-hengst Umeunig (Untouchable Z). In de CSI2* Grand Prix (1.45 m.) van de Mediterranean Equestrian Tour plaatste hij zich voor de barrage, waarin hij na een springfout eindigde op plek elf.

Bruggink leidde Umeunig op tot het hoogste niveau. De hengst wordt sinds de zomer van 2015 gereden door de in Nederland gevestigde maar voor Duitsland rijdende amazone Katharina Offel. Die kwam vrijdag tijdens het concours in het Spaanse Oliva Nova ten val op het voorterrein. Ze liep gelukkig slechts lichte verwondingen op, maar is toch dusdanig uitgeschakeld dat ze haar paarden een tijdje niet kan rijden.

Frans podium

Het podium van de CSI2* werd overigens volledig Frans, met ook nog eens uitsluitend merries. De winst ging naar Guillaume Foutrier die met Tchin de La Tour (Chin Chin) de snelste was in een barrage met vijftien deelnemers.

Harold Boisset was met zijn Quolita Z (Quasimodo Z) vier tienden van een seconde langzamer. Thierry Rozier eindigde met de Venezia d’Ecaussinnes (Kashmir Van Schuttershof) op de derde plek.

Foto: DigiShots