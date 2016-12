Succesvolle eerste wedstrijd Athina Onassis met miljoenenpaard

Athina Onassis maakte vlak voor kerst een succesvol debuut met haar nieuwe partner MHS Going Global.

Ze kocht de tienjarige ruin die in Rio voor Ierland uitkwam onder Greg Broderick een maand geleden voor het lieve bedrag van naar verluidt twaalf miljoen euro.

Na de Olympische Spelen was er veel belangstelling voor de ISH-geregistreerde MHS Global (v. Quidam Junior). Onassis, kleindochter van een steenrijke scheepvaartmagnaat, trok aan het langste eind.

Op het CSI4*-W in Doha reed Onassis MHS Going Global drie keer de ring binnen; over parcoursen van 1.30-1.35m maakte het duo geen hindernisfouten; wel verschenen er enkele strafpunten op het scorebord vanwege het overschrijden van de tijd.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink