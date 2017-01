Strijdbijl Global Champions League en FEI begraven

De FEI en de Global Champions League (GLC) zijn, na een langdurige juridische strijd, tot een oplossing gekomen. Twee jaar geleden verbood de FEI hun officials deel te nemen aan een wedstrijd van de GCL en ging zelfs naar de rechtbank om de hele wedstrijdreeks ongedaan te krijgen.

Rechtbank

De rechtbank ging niet met hun bezwaren mee en begin december 2016 had de FEI al aangegeven geen sancties meer op te leggen bij deelname, maar de strijd tegen de GLC zou wel doorgaan.

Beide organisaties hebben deze week een ‘memorandum of understanding’ (MOU) getekend waarbij de FEI de GCL zal accepteren en ondersteunen. Daarmee komt er een einde aan de onzekerheid dat heerste bij juryleden, ruiters en bij de organisatie. De GCL zal starten onder de FEI-vlag en de FEI gaat akkoord met de GCL-regels.

In een verklaring van de GCL staat onder andere: ‘We zijn blij dat we tot een overeenstemming zijn gekomen met de FEI, we waarderen de moeite die genomen is om tot deze overeenstemming te komen waardoor alle problemen zijn verholpen. We kijken er naar uit om samen te werken met de FEI, zodat we een gezonde, sterke en langdurige toekomst voor onze sport kunnen creëren.’

FEI-approved

Twee officials werden vorig jaar april nog geschorst door de FEI, zij gingen hiervoor naar de rechtbank. Met de uitkomst van deze overeenstemming hebben de twee hun aanklacht ingetrokken.

Ook de FEI is met een verklaring gekomen: ‘We zijn blij dat deze langdurige saga eindelijk een oplossing heeft gekregen die bevredigend is voor beide kanten. De GCL is nu officieel FEI-approved.’

Bron: Horse and Hound / Hoefslag

Foto: FEI