Steve Guerdat begint voor zichzelf

Het werd nog even stil gehouden tot alles daadwerkelijk rond was, maar vanochtend maakte Steve Guerdat bekend dat hij voor zichzelf gaat beginnen.

Naar Elgg

Per 2 februari verlaat Guerdat de Rütihoff in Herrliberg nabij Zurich om zijn intrek te nemen in de stallen van Monika en Paul Weier in Elgg. Daar hoopt hij zijn lang gekoesterde droom om voor zichzelf te beginnen te verwezenlijken. Guerdat vertrekt met pijn in zijn hart en laat weten dat hij iedereen van de Rütihoff ontzettend dankbaar is voor de hulp en steun die hij alle jaren van hen ontving.

Trotse eigenaar

De 82-jarige Paul Weier is er trots op dat hij zijn complex verhuurt aan Guerdat. ‘We hebben de manege opgericht in 1972 en sindsdien fors uitgebreid. We organiseerden er de finale van de Swiss Cup en een aantal internationale mensen. Ik had moeite om de juiste huurder voor het complex te vinden en ben er trots op dat iemand als Steve de accommodatie weet te waarderen. Ik vind het geweldig om de sleutels aan hem te overhandigen.’

Naast twaalf tot vijftien (toekomstige) wedstrijdpaarden, zal er ook plaats zijn voor mensen die met hun paarden bij Guerdat willen trainen. Guerdat vertelt dat hij er enorm naar uitkijk om zijn intrek in de manege te nemen. ‘Het is een waar paradijs voor de paarden!’

Bron: Steve Guerdat / Le Peron / Hoefslag

Foto: Remco Veurink