Standbeeld van hoefijzers van Scott Brash en Hello Sanctos *video*

Scott Brash is vereeuwigd in de vorm van een standbeeld dat volledig is opgebouwd uit gebruikte hoefijzers. Het standbeeld staat in de plaats waar hij geboren en opgegroeid is, Peebles in Schotland.

De ruiter was bij de officiële onthulling van zijn beeld op 23 december vorig jaar; in karakteristiek Schots regenachtig en koud weer hoorde hij de lovende woorden van enkele officials aan. De ruiter nam ook zelf de microfoon ter hand.

‘Wat een overweldigend gebaar’, reageerde de ruiter. ‘Ik ben altijd trots op waar ik vandaan kom. Altijd als mensen me vragen waar ik vandaan kom – als ik waar dan ook ter wereld ben, in de taxi of zo – dan zeg ik dat ik uit Peebles kom. Ik ben de inwoners van Peebles dankbaar voor dit standbeeld.’

Het beeld is gemaakt door hoefsmid Kev Paxton, in zijn werkplaats ArtFe in Edinburgh. Lokale sponsors en particuliere giften maakten het mogelijk dat het beeld er ook daadwerkelijk kwam.

Er werd 1000 uren aan het drie meter hoge beeld gewerkt, dat bestaat uit twee ton aan hoefijzers. Hello Sanctos droeg vier van de hoefijzers ook echt, tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Bron: Horseandhound

Foto: Remco Veurink