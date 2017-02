‘Sport zit bij Florian in zijn genen’

Vorig jaar werd hij bij het KWPN goedgekeurd en gelijk won hij de hengstencompetitie in de klasse M. Daar voegt de stabiele Florian (v. Zirocco Blue) nu ook de zege van dit jaar in de klasse Z/ZZ aan toe.

Sportgenen)

Als we zijn fokker Meneer en Mevrouw Pijnacker spreken blijken zijn prestaties niet uit de lucht te vallen. ‘Zijn moeder was ook een geweldig paard en spring nu 1.50m in Zwitserland. Je kan dus wel zeggen dat de sport in de genen zit. Onze zoon heeft haar t/m de klasse M opgeleid en daarna is ze aan Albert Zoer verkocht en vervolgens naar Zwitserland. Bij ons heeft ze een stuk of zeven veulen gegeven en verscheidene daarvan lopen goed in de sport. We hadden na de verkoop even geen fokmerrie meer, maar nu hebben we er weer een die al met onze zoon in de klasse ZZ heeft gesprongen. Dus we hopen dat we daarmee het succes kunnen voortzetten.’

Goede moment

‘Als veulen was Florian al een aansprekend veulen en hij was heel aanhankelijk en kwam altijd naar je toe in de wei. Volgens mij zegt iedere fokker dat zijn veulens geweldig zijn, maar dat vonden wij ook echt. Toen Florian twee was hadden we op dat moment te veel paarden op stal staan en Albert Zoer kwam toen precies op het goede moment langs. Die was gelijk gek van Florian.’