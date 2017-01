Sleiderink over winst Grote Prijs in Drachten: ‘Ik houd wel van dat temperament’

Sjaak Sleiderink en de Contender-zoon Complemento wonnen gisterenmiddag de tweesterren Grote Prijs op 1.45m niveau van Indoor Drachten, een prachtig einde voor de Twentenaar en de concoursorganisatie. Leon Thijssen werd tweede op Fireball (v. Wittinger) en de Duitser Lennert Hauschild derde op Caivano (v. Chacco Blue). ‘Morgenvroeg gaan we weer verder met trainen, maar vanavond zal ik er zeker weten van genieten’, lacht Sjaak Sleiderink.

Pittig parcours

De eerste week van Indoor Drachten verliep volgens het boekje. ‘We kunnen steeds meer puntjes op de i zetten, helemaal richting het aankomende weekend waarin de parcoursen nog hoger staan. Dan houd je je adem wel in hoor! Dit weekend was alvast een super opwarmer met mooie sport en prachtige winnaars. De Grote Prijs was echt heel moeilijk, maar complimenten aan parcoursbouwer Henk Linders. Iedereen was tevreden, zelfs de ruiters die zich niet in de barrage reden. We kijken uit naar komend weekend met nog meer topruiters’, vertelt Indoor Drachten-voorzitter Gerrit Jan van de Pol.

De pittige Roelofsen Horse Trucks Grote Prijs telde 67 deelnemers en daarvan bleven er tien foutloos. Meervoudig Olympisch kampioen eventing Michael Jung trok zich terug, waarna het publiek op negen barrageritten werd getrakteerd. ‘Ik heb in de barrage snel gereden, maar niet alle risico’s genomen’, vertelt Sleiderink na afloop. Zijn tactiek werkte, want de ruiters na hem beten zich stuk op zijn tijd. ‘Ik heb een heel snel paard. Hij heeft veel bloed en maakt zich aardig druk. Het is niet altijd makkelijk om hem onder controle te houden, maar ik houd wel van dat temperament. Hij wil heel graag en is super voorzichtig.’

Fulltime ruiter

En zo zag de Russische eigenaresse Valeria Sokolova, die zelf voortijdig haar Grand Prix-rit afbrak, hoe haar Duits gefokte ruin met Sleiderink won. ‘Echt top dat het zo snel is gelukt om na mijn rentree een tweesterren Grote Prijs te winnen. Maar ook dat mijn familie erbij was’, vertelt de ruiter die bijna twee jaar lang de professionele springsport aan de kant zette. Sinds 1 augustus zit hij weer fulltime in het zadel als stalruiter van de BWG Stables van Wim, Ben en Gerco Schröder in Tubbergen.

Aan je achterban blijven denken

Een mooie beloning voor Sjaak Sleiderink was ook de tweede prijs in de éénsterren Grote Prijs een dag eerder met de nog jonge Enjoy (v. Dubai). ‘Het ziet er goed uit tot nu toe. Komende weken ga ik met met nationale paarden aan de gang. Je moet aan je achterban blijven denken. Voor je het weet sta je met lege handen als je toppaarden om wat voor een reden dan ook wegvallen.’

Programma Indoor Drachten

Indoor Drachten gaat donderdag om 13.30 uur verder met het driesterren springweekend, behalve topsport zijn er shows en GMB finales voor jonge paarden. Op vrijdagavond is er een fokkerijavond, op zaterdagavond de Sale of the Rising Stars, een veiling van zeer getalenteerde jonge springpaarden. Hoofdnummer voor de ruiters is de 1.55m Grote Prijs van de provincie Fryslân op zondagmiddag vanaf 15.00 uur.

Bron: Persbericht

Foto: Digishots