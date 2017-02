Van slacht geredde KWPN’er scoort met Braziliaan

Drie jaar geleden stond hij bij wijze van spreken al voor de deur bij de paardenslager, nu is hij het tweede paard van de internationale ruiter Luiz Francisco de Azevedo: De negenjarige Colandro zoon Collin.

Afgelopen week stuurde de Braziliaan de bruine KWPN-ruin naar de winst in een belangrijke rubriek in Wellington, over 1.45m, en streek 35.000 dollar op. In Arezzo was hij vorig jaar al de beste in een CSI2* in Arezzo en De Azevedo startte hem eveneens succesvol in de Global Champions Tour en andere 5*-wedstrijden.

‘Niemand wilde dit paard toen, in 2014’, aldus De Azevedo. ‘Hij was echt wild en moeilijk te rijden. Ik heb hem via een vriend van mij die zei dat hij een paard had dat goed moest kunnen springen. Hij was zeven, maar had nog nooit een wedstrijd gelopen. Mijn vriend vertelde er bij dat het een wat speciaal geval was, maar ik zei, “Ok, laat maar eens zien!”‘

Voor een appel en een ei

De ruiter accepteerde een half aandeel in de KWPN’er en twee weken later stond de eerste wedstrijd al op het programma. ‘Hij liep gewoon al zijn parcoursen foutloos! Van 1.30 t/m 1.40m! En nu is hij mijn tweede paard en ben ik ongelooflijk blij met hem. Het is ongelooflijk. We kochten hem voor een appel en een ei. Als je dat vertelt aan mensen, geloven ze hun oren niet.’

Video van de overwinning van De Azevedo met Collin in Wellington.

Naast de KWPN’er Collin rijdt De Azevedo de evenoude Comic, een zoon van Verdi. Met hem werd hij bijvoorbeeld

Bron: Horse&Hound

Foto: FEI