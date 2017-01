Ben Schröder: de man die de Glock-talenten opleidt voor Gerco

Iets meer dan een seconde kwam Ben Schröder tekort om de 1.45-rubriek te winnen op Jumping Amsterdam. De springruiter werd uiteindelijk met Glock´s Champions Ludwig 3de achter winnares Lisa Nooren. Schröder won in de Hästens Prize wel 1.500 euro.

‘Net-niet inderdaad’, reageerde Schröder nuchter. In een interview de Hoefslag vertelde hij dat winnen geen must is voor hem. ‘Maar dit is een paard in opleiding. We hebben strak gereden, dat is belangrijker. Ik rijd Glock´s Champions Ludwig nog een paar maanden en dan neemt Gerco hem over. Dat is mijn job. Zorgen dat de paarden klaar zijn voor het hoogste niveau bij Gerco. Dat is leuk. Ik heb geen druk. Er is niemand die zegt: morgen móét je in die Grote Prijs presteren.’ Met Gerco bedoelt Ben natuurlijk zijn broer Gerco Schröder. Samen vormen ze een team in het Glock-netwerk.

Toptalent

Glock´s Champions Ludwig is een net 10-jarige ruin. Volgens Ben Schröder enorm talentvol. ‘Het is een snel paard, dat nog veel kan gaan winnen later. Voorzichtig en veel bloed. Echt, dit is een heel goed paard. Daar gaan we nog veel van horen. Ik vind het niet erg dat hij uiteindelijk bij Gerco komt. We doen er alles aan om het voor hem zo ideaal mogelijk te maken. Hij is de concoursruiter. Zijn paard Don Diego reed ik bijvoorbeeld altijd. Ludwig bleef toen een beetje achter bij hem, dus nu rijd ik Ludwig. Vind ik ook mooi. Af en toe verkopen we er ook een. Het wil zeker niet zeggen dat als een paard níét naar Gerco gaat, dat het dan niet goed genoeg is. Ik rijd morgen in de Grote Prijs bijvoorbeeld Davino Q (foto). Die ga ik echt niet afgeven, haha!’

Ben Schröder gaat samen met Gerco volgende week naar het concours van Glock, daarna rijdt hij nog enkele kleine wedstrijden en dan ligt de focus voor hem en Ludwig op het NK in Mierlo.

Bron: Hoefslag/Robert Hüsken